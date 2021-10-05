迷你倉大火死因研訊　隊目憶述發現張耀升經過

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人的死因研訊今天（5日）繼續在死因裁判法庭進行。最先在火場發現張耀升的消防隊目作供，表示他發現張後，未能與同行的高級消防隊長把張抬離火場，對講機亦失靈，故只能將張拖行一段路，其後再由其他同袍將他救出。

消防隊目兼煙火特遣隊成員陳顯基表示，起火當日（2016年6月21日）曾4次入火場救火，並在得知張耀升失蹤後，與高級消防隊長朱偉文一同入內搜索。上司余家銳指示他們搜火場右邊位置。他們首先沿主廊行到近第3、4條橫巷附近，唯該處火勢太大，他們很快便決定後退搜索其他範圍。由於陳知道已有同事搜過第1條橫巷，加上他們見到第2條橫巷有五顏六色的火光，故決定沿第2條橫巷搜救兼滅火。

陳以半蹲半爬的方式走在前面，雙手摸著牆壁探路，同時用腳左右掃，以了解環境。他走到橫巷盡頭時，膝蓋撞到硬物，用電筒一照，發現是張耀升的呼吸器樽，並見到張側身倒在地上，面向走廊盡頭。他表示用手拍張的肩膀並用電筒照他，但張已沒有反應。他大聲叫朱幫忙，朱曾嘗試用數碼制式的無線電通訊器要求增援，但並無任何回應。陳估計迷你倉內太多金屬板，令無線電受干擾。

陳接續表示，他其後坐在地上，右手按著地下，左手拉住張的呼吸器背架，將張拖行大約2米左右。在與朱會合之後，朱負責從後推張的腳。在兩人配合下，終把張帶到第2條橫巷近主走廊位置。由於2人已經耗盡體力，故決定先撤出火場尋找支援。