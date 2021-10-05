能醫不自醫？調查指逾7成年青醫生感過度勞累　2成有抑鬱徵狀

醫生一向給人感覺「高薪厚職」，但其實繁重的工作壓力亦較一般打工仔更大。一項調查發現，超過70%受訪本地年青醫生出現工作過度勞累情況，而有21%更患有抑鬱徵狀。香港醫學專科學院表示，保持醫生身心健康，對維持健康的醫護團隊及確保優質醫療服務至為重要。

世界衛生組織(WHO)已確認，過度勞累是一種職業病，定義為「長期面對工作壓力卻未能成功化解壓力導致的慢性疲勞綜合症」。醫專年青院士分會前主席關日康醫生領導的團隊，於2019年上半年進行《香港年青醫生工作過度勞累和身心健康的全港橫斷面調查》，訪問514名學員及年青院士，了解其過度勞累、心理與生理健康狀況。研究發現72.6%受訪者出現過度勞累；70.6%受訪者出現與工作相關的過度勞累；55.4%受訪者的過度勞累與病人有關。當中分別有28%受訪者表示，對現時的工作崗位感到不滿，亦有21%受訪者出現抑鬱，醫專十分關注相關情況並認為需採取即時措施應對。

醫專主席梁嘉傑教授表示，醫生的個人身心健康對提供優質醫療服務尤其重要，更與病人安全息息相關，指醫生的壓力與過度勞累問題全球化，被認為對跨專科醫療臨床實踐方面構成嚴重威脅，情況令人憂慮。

醫專透過發起《身心健康約章》，推出一系列短期及長期措施，促進推動院士及專科培訓學員的身心健康。