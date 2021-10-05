教育局推計劃鼓勵恒常運動　設網上平台展示學生成就

教育局今學年起推出「躍動校園 活力人生」計劃(「ASAP」計劃，英文為"Active Students, Active People" Campaign)，目的是凝聚學校、家庭及社會上各持份者的力量，營造更理想的校園體育氛圍，鼓勵學生建立活躍及健康的生活方式，養成恒常做運動的習慣，享受運動帶來的樂趣和益處。

教育局表示，該計劃會舉辦全港學生活動，加強教師培訓(包括透過教師網絡)，以及製作多元化和具趣味的學與教資源，支援學校全方位推動體育活動。計劃亦會向家長推廣親子運動及與不同機構和大學協作，共同推動學生建立活躍及健康的生活方式。

局方同時推出1個名為「e-展館」的一站式網上平台(www.edb.gov.hk/tc/e-gallery)，以展現香港學生在不同範疇，包括價值觀教育、語文學習、人文教育、創造力與解難、STEM教育、藝術與文化，以及體育發展的多元學習成果，表揚他們在全人發展上的卓越成就。

教育局局長楊潤雄今日(5日)主持「ASAP」計劃暨「e-展館」啟動禮，為培養學生恒常參與體能活動的「ASAP」計劃及展示學生成就的網上「e-展館」揭開序幕。楊致詞時表示，「ASAP」的含意是鼓勵同學盡早培養恒常運動的習慣，保持健康體魄，展現活力人生。

他續稱，​學生在過去的學年因新冠肺炎疫情減少了運動和戶外活動的機會，反而花在網絡遊戲的時間卻多了，可能影響身心健康，局方因此推動「ASAP」計劃，以鼓勵同學從小保持恒常參與體能活動的習慣，並延展至成人階段，終身受用。