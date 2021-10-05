15熱天11熱夜　追月錄34°C　今年9月史上最Hot

由於覆蓋華南的副熱帶高壓脊較正常強，剛過去的9月是香港有紀錄以來最熱的9月。本月平均最高氣溫、平均氣溫及平均最低氣溫分別為攝氏32.8度、29.7度及27.8度，各較其正常值高攝氏2.3度、1.8度及1.7度，全是有紀錄以來9月份的最高。

數據顯示，本月的酷熱天氣日數及熱夜數目分別為15天及11天，兩者皆是有紀錄以來9月份的最高。與此同時，今年1月至9月的酷熱天氣日數及熱夜數目，已分別達53天及57天，兩者都較去年創下的全年紀錄為高。上月亦遠較正常少雨，全月總雨量只有129.6毫米，約為正常值321.4毫米的40%，本年首9個月的累積雨量為1,650.7毫米，較同期正常值2,242.8毫米少約26%。

受華南上空的反氣旋所支配，除了幾陣驟雨及局部地區出現雷暴外，上月1日至12日大部分時間陽光充沛，天氣酷熱。在北太平洋西部的超強颱風「燦都」於9月10日至12日向北移動，經過呂宋海峽及台灣東部海域。受燦都的外圍下沉氣流影響，加上陽光充沛的情況，天文台在9月12日錄得的氣溫上升至全月最高的攝氏34.5度，當日的平均氣溫高達攝氏31.2度，是有紀錄以來9月份的其中一個最高紀錄。

上月13日至17日在微風下偶有陽光，高溫天氣亦令部分地區出現雷雨。9月13日的最低氣溫為攝氏29.5度，是有紀錄以來9月份其中一個最高紀錄。9月16日局部地區出現大驟雨和雷暴，當日下午約1時將軍澳更有冰雹報告，該區全日錄得超過100毫米雨量。據報，1名男子在當日下午清水灣被雷電擊中身亡。

另外，受高空反氣旋影響，上月18日至19日內偶有陽光及幾陣驟雨，局部地區有雷暴，風勢微弱下，9月20日至22日同樣偶有陽光，日間的高溫亦觸發了幾陣雷雨，9月21日部分地區雨勢較大，荃灣區錄得超過60毫米雨量。在陽光充沛的情況下，天文台在9月22日下午錄得的氣溫上升至攝氏34.0度，是有紀錄以來最炎熱追月。