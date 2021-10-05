終審法院開庭　釐清暴動非法集結罪法律原則

終審法院今天（5日）開庭，審理2016年及2019年2宗暴動案件的最終上訴，就暴動及非法集結罪中，參與者是否需有共同目的、及有關夥同犯罪的法律原則作出終極裁斷。上午先由2名上訴人一方陳詞，他們的大律師指，控方必須證明有至少3人集結在一起，並且有共同目的作出控罪所指的非法行為，而該些人亦須在現場行事，法庭才可判有關被告暴動或非法集結罪成。

終院今天審理2宗案件，首宗暴動案在2016年大年初一晚至初二凌晨（2月8至9日）在旺角發生，上訴人盧建民被裁定與其他人共同行事，裁定他罪名成立，判監7年。第二宗案件則在2019年7月28日在中西區發生，該案上訴人湯偉雄初審被判暴動罪名不成立，但律政司就法律觀點提出上訴，高院上訴庭裁定，不論被告是否在場，共同犯罪計劃的原則同樣適用於暴動及非法集結控罪。盧湯2人均不滿判決，因此上訴至終院，終院則將2案一併處理。

今天盧建民的代表律師指，要裁定暴動罪成，必須證明在特定時間及地點上有最少3人作出控罪中指明的行為，令集結演變成非法集結甚至暴動，而被告必須屬於構成有關集結的一員。就盧所涉的旺角暴墽案，當晚有多人出現在被指是暴動現場的砵蘭街，控方是靠分割不同事件，以證明哪些人士涉及暴動。大律師指法庭對於哪些人士構成非法集結或暴動，須有更清晰界定，亦要證明當時連同被告有最少3人有「共同目的」行事。

終院常任法官李義曾詢問指，若當時有3人一同非法集結，第4人在最後一刻才加入，是否不構成犯罪。大律師回應指，法例已清晰列明暴動罪的構成元素，避免隨機出現的旁觀者受到牽連，故需要證明被告在特定時間內與他人有共同目行事。大律師表示必須要以有共同目的來定義聚集群眾，才能確定被告的罪責，並舉例指如有人在巴士站排隊候車、有3名人士爭乘的士等，該些均未能指他們參與非法集結。律師指必須要釐清聚集的共同目的，以作辨識，否則控方將會模糊犯案指控甚至出現濫告的情況。就盧建民而言，即使他當時有投擲物件，亦未能證明他與其他人有共同目的。

中西區暴動案上訴人湯偉雄的代表大律師則指，參與共同犯罪計劃的人士必須是一起參與非法集結，並持有共同目的。湯於事發期間距離暴動發生的地點超過100米，現場有很多人會因不同原因路過此地，並不能證明他們有共同目的。另外大律師亦指，執法人員對干犯暴動罪人士作出拘捕行動前，會先予以警告，如果他們不肯離開現場，才會採取行動，這反映控罪對不在現場的人士並不適用。