疫情下長者社交孤立風險高　城大建議設上門護理服務

香港城市大學一項調查發現，在新冠肺炎疫情影響下，長者社交孤立風險高，受訪者於長者支援網絡量表的平均分數僅為9.6分，跌破12分的警戒線，亦較2018年的13.6分低，情況令人憂慮。

長者為患上新冠肺炎的高危群組，所以一般會建議他們減少外出。城大管理科學講座教授陳友華領導的團隊，調查疫情對長者社交的影響，在3月以電話形式，訪問了341名何文田區的長者，了解他們的社交狀況，以及孤獨感，並與2018年所做相同調查的數據作比較。

長者支援網絡量表是有效評估長者社交狀況的工具，滿分為30分。分數愈高，代表社交狀況愈好；分數低於12分，則代表有社交孤立的風險。調查發現，受訪者於長者支援網絡量表的平均分數僅為9.6分，不單較疫情前2018年的13.6分為低，更低於12分的警戒線。

此外，長者減少外出，對智能電話及視像通話的依賴亦隨之增加。調查結果顯示，80歲或以下的長者有70%使用智能電話，但80歲以上的長者只有28%使用。智能電話未能於年紀較大的長者間普及，或許是其中一個令長者於疫情期間減少和親友接觸、加劇社交孤立的原因。

另外，結果亦發現，只有20%受訪者有信心使用視像通訊向醫護人員遙距問診，而90%人仍傾向面對面診症。調查團隊表示，在推廣遠程醫療上，有2個重要障礙，包括高齡長者沒有使用智能電話的習慣，二是長者普遍對視像診症缺乏信心。

團隊建議，通過上門家居護理服務，了解長者的需要及建議合適的服務，以緩解長者社交孤立的問題，並在護士及遠程醫療器材的協助下，幫助長者使用遠程醫療。