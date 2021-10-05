以假醫生紙申病假及賠償　司機認罪囚9個月

職業司機與註冊中醫師串謀，由中醫師發出虛假醫生證明書及收據，讓司機向3間僱主公司申領病假及工傷賠償，涉款共約9.6萬港元。涉案司機在2星期前承認3項串謀詐騙及2項欺詐罪，今天（5日）在觀塘裁判法院被判即時入獄9個月。

被告曾繁傑（27歲、司機）早前認罪後，須還押索取背景報告，同案另一被告、66歲中醫師謝復昌，則在承認2項串謀詐騙罪後，於上月被判監2個月但緩刑1年。主任裁判官錢禮今天向辯方指，被告在報告中表示對事件不知情，惟案情顯示被告明顯是蓄意犯案。辯方律師澄清表示，被告只是低估了自己行為的法律後果，因愚蠢而要求中醫師事先發出醫生紙。辯方又指被告得到家人支持，今後不會再犯，希望法院輕判，但結果裁判官仍決定判處即時監禁。

案情指，被告於2016年5月至2018年11月期間，分別向3間公司報稱工作時受傷，並向有關公司遞交由謝復昌發出的88張醫生證明書來申領病假。有關醫生證明書列明被告有腰痛。廉署接報後調查發現，其中11張醫生證明書，其所列日期期間謝復昌根本不在香港，有關證明書涉及95天病假、及共約4.7萬港元工傷賠償。另外，被告亦被發現在獲僱主批出病假期間，曾於2017年9月至2018年2月為其他僱主工作。在此時段被告曾向僱主申索約4.9萬港元工傷賠償。