新界西區議員周五宣誓　兩屯門區議員宣布不參與

新界東區議員昨午(4日)宣誓，當晚即時有16人落入宣誓存疑清單。政府安排新界西區議員最後一批於本周五(8日)宣誓，兩名屯門區議員潘智鍵和王德源今(5日)在社交平台宣布，不會出席香港政府安排的區議員宣誓儀式。其中潘認為現時宣誓的禁止反對《港區國安法》，甚至禁止一切反對政權的行為，若要向政府宣誓效忠，等於背叛香港和香港人。

屯門區議員、屬翠興選區的潘智鍵亦表示不會出席政府安排的區議員宣誓儀式。他指各區議員當選後，均有盡力為市民服務，惟政權卻要將香港人的反抗力量全部消滅，他認為在這個情況下宣誓，與他參選時簽署確認書確認效忠香港特別行政區，已是兩個截然不同的處境，禁止反對《港區國安法》，甚至禁止一切反對政權的行為。他認為要自己向政府真誠宣誓效忠，等於背叛香港和香港人。

他對無法完成對選民的責任感到抱歉，但稱若他變成只談民生不講政治的議員，相信亦會令選民失望。他又對決定宣誓的同事表示敬意，祝願他們平安，但希望他門不是抱存僥倖，心存投機，打算今後絕口不談抗爭以求一日安穩。他又指若要他最後一次向政府提供意見的話，就是以下16個字「髮割復生，頭斷復鳴；楚雖三戶，亡秦必楚」。

另一名屯門良景區議員王德源表示，決定不參與宣誓，最令他糾結的是選舉承諾，他對無法實現感到抱歉。他指本想透過進入議會，為香港多做點事，可惜上任後的經歷顛覆了他對區議員的想像，例如部門出席率，或給區議會的回函，都難以令他感到民意受尊重，批評政府部門對待本屆區議會跟過往做法差天共地，認為政府看待區議會是「諮詢架構」都不如。

他指無論拒絕宣誓或堅持宣誓的同事他都尊重，希望他日相聚。他又指辦事處將於周內進行盤點及派發物質，詳情日後公布。