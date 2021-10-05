酒店工程三判涉行賄總承建商員工　以獲取工程費尾數被廉署檢控

廉政公署昨日(4日)落案起訴一名酒店工程的「三判」承辦商，控告他涉嫌行賄該項工程總承辦商的一名員工，就有關工程安排支付「尾數」，被告已獲准保釋，以待明日(6日)在九龍城裁判法院答辯。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴該名「三判」一項貪污控罪。

被告呂東發(33歲)，被控一項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條。

案發於去年7月至8月期間，在一項酒店路面重鋪工程中，有關總承辦商將部分工程分判予一個「二判」承辦商。而該「二判」再委聘被告為「三判」以進行路面開鑿工程，總額約80萬元；惟開鑿工程完成後，「二判」未有向被告支付20萬元工程費「尾數」。

控罪指被告涉嫌於去年9月5日，無合法權限或合理辯解，而向上述總承辦商一名項目統籌人員提供利益，即一卷款額不詳的鈔票，作為安排向該「二判」及被告支付有關工程項目的尚欠款項的誘因或報酬。

廉署調查顯示，該總承辦商項目統籌人員拒絕接受該卷鈔票，並向上司匯報事件。該總承辦商及「二判」在廉署調查案件期間提供全面協助。