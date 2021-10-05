料「獅子山」周末硬撼海南島　本港期間有狂風雷暴

天文台預料一股達強風程度的偏東氣流會在未來一兩日繼續影響廣東沿岸，位於南海南部的廣闊低壓區會在未來數日逐漸發展為熱帶氣旋，並靠近廣東西部沿岸至海南島一帶。根據西北太平洋及南海熱帶氣旋名字命名表，該熱帶氣旋料命名為「獅子山」。天文台又稱，在與東北季候風的共同效應下，周五至周日(8至10日)華南沿岸風勢頗大，有狂風大雨，海有湧浪。

天文台表示，一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸，而一個廣闊低壓區亦為南海南部帶來不穩定天氣。天文台預測本港今午(5日)炎熱及乾燥，大致天晴，吹和緩至清勁東風，離岸間中吹強風。展望未來一兩日大致天晴及炎熱，周五及周末期間風勢頗大，有狂風驟雨，海有湧浪。

根據天文台九天天氣預測，明日(6日)大致天晴，日間乾燥，市區最高氣溫達攝氏32度。周四(7日)部分時間有陽光，有幾陣驟雨，市區氣溫介乎27至32度。惟周五起天氣轉差，吹4至5級東至東北風，間中6級，大致多雲，有幾陣狂風驟雨，稍後驟雨較多及有雷暴，海面有湧浪。

周六及周日同樣吹東風5至6級，周六離岸更吹7級風；兩天均有狂風大雨及雷暴，海面有大浪及湧浪。下周一(11日)日間時間重見短暫陽光，但初時仍有驟雨及狂風雷暴，市區氣溫介乎25至30度。天文台又預料周四(14日)重陽節大致多雲及有雨，市區最高氣溫更降至27度，而最低氣溫只得24度。