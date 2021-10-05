恒大樓盤被指拖欠售樓佣金　被入稟追討4749萬元

地產代理公司美聯物業及香港置業昨天（4日）分別入稟高院，指負責長沙灣「恒大·睿峰」及屯門「恒大·珺瓏灣」住宅發展的兩間公司，未有按照協議，繳付合共約4749萬元佣金。

原告分別是美聯物業代理有限公司，以及香港置業（地產代理）有限公司。被告則分別為負責「恒大·珺瓏灣」發展的福彩發展有限公司，及負責「恒大·睿峰」發展的Twin City Holdings Limited。

據美聯提告的入稟狀指，美聯曾協助銷售共30伙「恒大·睿峰」單位，應獲得約487萬港元佣金，惟負責發展的被告只繳付約7萬港元，拖欠約480萬港元。此外，美聯也曾協協助銷售共337伙「恒大·珺瓏灣」單位，應獲得約3975萬港元佣金，惟負責發展的被告只繳付約540萬港元，拖欠約3435萬港元。

至於香港置業提告的入稟狀指，香港置業曾協助銷售共31伙「恒大·睿峰」單位，應獲得約460萬港元佣金，惟負責發展的被告只繳付約30萬港元，拖欠約430萬港元。此外，香港置業也曾協助銷售共31伙「恒大·珺瓏灣」單位，應獲得約464萬港元佣金，惟負責發展的被告只繳付約60萬港元，拖欠約404萬港元。