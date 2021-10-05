消費券刺激大額消費　逾2.5萬人儲兩期共5000元首日用畢

第二期消費券本月1日起發放，為零售市場投入約126億港元。有儲值支付工具營運商今(5日)指，逾2.5萬名用戶在發放首日已用畢5,000港元消費券。有市民表示，為了購買心儀產品，特別儲起兩期消費券一併使用，近日成功換新手機。

政府早前公布約550萬人在本月1日獲取第二期消費券，除了選擇八達通市民外，使用其餘3種儲值支付工具營運商的市民將在第二期獲發餘下的3,000港元。營運商AlipayHK表示，本月1日消費券發放當日，有逾2.5萬名用戶即日用完5,000港元消費券。過去幾日假期中，市面消費暢旺，該平台錄得的總交易金額急升，較去年10.1長假期連中秋假期首3日升近7.5倍。

任職文職的林小姐指出，因得悉有大公司會於9月下旬推出新型號的手機，特地儲起兩期消費券，待本月初「一炮過用」，最終僅花費約2,000多港元，便成功購入原價7,000多港元的手機。她指，身邊有不少親朋均以消費券購買較昂貴、過往不捨得買的產品，包括家居電器、電子產品或貴價海味等，認為計劃有助提升市民的消費意欲，期望當局再推消費券。香港零售管理協會主席謝邱安儀早前亦指，眼鏡、家具及珠寶鐘錶等行業表現，在第2期消費券帶動下應有較高升幅，但估計有關增長不及第1期多。

在深水埗高登電腦中心的「明智電腦」店長蔡志輝指，本月1日起發放消費券，連同長假期，前來購物的市民增加1倍，主要購買5,000至7,000港元的手提電腦，他形容不少市民都較「鬆手」，更有一半市民一次過花光5,000港元消費券。他指9月尾時，商場門可羅雀，估計大家是等待消費券發放後才前來購物，他指去年疫情下不少人在家工作，加上今年發放消費券，又舉辦完電腦節，預料短期買電腦的需求會下跌。

根據政府資料，財政預算案提出的5,000港元電子消費券中，合資格申請者約720萬人，其中70%人以八達通領取消費券，約20%使用AlipayHK，餘下的10%則由WeChat Pay和Tap & Go攤分。