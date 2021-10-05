澳門新冠病例急升　商會指本港勉強通關恐爆新一波疫情

澳門首先因隔離酒店爆發「保安群組」，再在昨日(4日)出現「裝修群組」，令澳門與珠海原定展開的有限度通關煞停。有評論員認為澳門的情況，顯示免檢疫通關與清零政策矛盾，反而導致社會停擺，籲港府引以為鑑。

香港民意研究所在上月13日至20日訪問6,210名市民，顯示62%人認為現時可以無條件撤銷禁聚令；91%認為現時禁聚令太嚴謹；9%則認為現時禁聚令不太嚴謹；限聚指數是16.3，即代表市民平均認為禁聚令可限於16.3人。

香港教育中心商會副主席任偉豪表示，澳門突然爆疫是源於與內地的免檢疫通關安排，認為有關通關措施根本與清零政策矛盾，容易引入個案，再導致澳門般停學、公務員停工，並立刻停止通關安排。

任又指，本港消費券計劃帶來一定的消費氣氛，失業率好不容易於近期開始下降，而香港不停向中央爭取通關，為吸引內地人流帶動本港經濟，但若然衍生個案只會引致更大規模的停工停業，令各行各業提心吊膽，令經濟再進一步轉差，實是全港的噩夢。他希望香港政府可以引以為鑑，明白通關與清零政策相矛盾，只可與病毒共存策略同步。