攜胡椒噴劑鐵棒堵路　女學生維修工罪成候判

前年萬聖節有市民號召在旺角和深水埗一帶聚集堵路，表達對「831事件」的關注。警方當晚於深水埗驅散人群時，拘捕一名中學女生及一名男水泵維修工。2人分別否認無牌管有槍械、管有物品意圖損壞財產、及在公眾地方管有攻擊性武器共3項控罪，較早前在西九龍裁判法院受審。案件今日（5日）裁決，主審裁判官香淑嫻裁定2被告所有罪成成立，押後至10月19日判刑。期間裁判官為2人索取背景報告，並另為該女生索取更生中心和教導所報告。2人在候懲期間須還押。

本案18歲鄧姓女被告，被控於2019年10月31日，在深水埗汝州街與黃竹街交界無牌管有槍械、即一支胡椒噴劑，及管有一支噴漆，意圖將之用作損壞財產。26歲男被告蔡沛霖，則被控於同日同地攜有攻擊性武器，即一支金屬棒。

裁判官裁決時指，控方案情是當晚防暴警到上址執法時，看見一群穿深色衣服的人在馬路上逃跑。期間鄧跌倒，被趕來的警員拘捕。鄧的背囊內被搜出胡椒噴劑及噴漆。至於蔡則在被追捕時，跌出一支金屬棒，及後有警員將蔡絆倒並把他拘捕。裁判官接納警員的證供，指他們的供詞相互脗合，誠實可靠。雖然辯方爭議警員搜查鄧背囊的過程，但是證供顯示鄧被捕後，她的背囊一直跟身，直至到警署後才除下以待搜證，故證物並無受干擾。考慮到鄧當晚是武力示威者打扮，管有噴漆很有意圖去作破壞，而胡椒噴劑本屬受管制火器，故裁定其2罪成立。雖然蔡辯稱金屬棒是由其他黑衣人所跌出，以及他被捕前遭人毆打，但法庭不接納其詞供，加上當時蔡身穿武力示威者裝扮，並戴上手套，故推論蔡本來手持金屬棒，直至被警員追捕時才扔掉它，故亦裁定蔡的罪名成立。