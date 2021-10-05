求覆核醫委會宣傳守則　梁家騮申請被高院拒受理

前立法會醫學界議員梁家騮，5年前在宣傳材料刊登癌症篩檢服務的優惠收費計劃，被指屬受違反專業守則所限制的兜攬生意行為。醫務委員會決定就事件進行紀律研訊。梁在去年聆訊進行前入稟高院申請司法覆核，指有關守則應只是針對不實資訊及作出懲處，不應將他的宣傳包括在內。原訟庭法官周家明今年6月開庭聆訊後，於今天（5日）判梁敗訴。法官指守則已平衡公眾利益及醫生的言論自由，而梁亦可透過其他途徑處理議題，故拒絕批出司法覆核許可，並下令梁支付訟費予醫委會。

申請人梁家騮，答辯人香港醫務委員會。申請人持股並出任董事的醫療中心，在2016年刊登印刷及網上廣告，宣傳「早期胃癌及腸癌篩檢優惠計劃」，內容提及有限量折扣優惠。申請人指胃癌及腸癌是香港常見癌症，為鼓勵市民踴躍參與篩查，故診所的宣傳符合公眾利益，長遠可減輕公眾醫療的負擔。申請人又認為，相關專業守則是不合比例地限制言論自由。答辯人一方則指， 申請人不應以限量折扣優惠作招徠，指此做法會帶來負面影響，並重申醫委會的相關守則。

法官指出，在醫務委員會守則下，顯然有其他合法途徑，讓醫生刊登客觀而準確的價格資訊，認為守則已合理地平衡了公眾利益，同時保障醫生的言論自由。何況，申請人所提出的議題，可以在紀律聆訊中處理，如有需要他亦可向高院上訴庭提出上訴。此外，相關規例在2008年開始已經實施，申請人延遲12年才提司法覆核，法官形容時間是異常地長，對醫委會造成不公，因此拒絕向申請人批出訴訟許可。