政Whats噏：沙嶺殯葬城惹爭議　劉國勳倡遷移至和合石

港府早於2012年提出喺毗鄰深圳嘅沙嶺興建「超級殯葬城」，但遭當地居民反對。議員劉國勳今日(5日)同打鼓嶺鄉事委員會主席陳月明行山遠眺沙嶺，劉話隨住新界北發展，沙嶺殯儀城應該遷移至和合石旁嘅位置，令沙嶺有更好嘅規劃同埋發展。

劉國勳喺社交平台貼文，話行山時路經沙嶺殯葬城附近，離遠見到對面嘅羅湖口岸，認為沙嶺殯葬城應該遷移至和合石旁嘅位置喎。佢後尾回覆查詢話，今日去打鼓嶺鄉事會拜訪，雙方談及新界北發展，拜訪前就同陳行吓山，周圍睇吓新界北咁話。

唔單止咁，佢又話和合石附近村民都係從事相關行業，通常都係拜祭日子先至人流偏多，不過都會有特別交通安排，例如封路、增加公共交通工具班次等，如果將殯葬城遷移至和合石其實影響都唔會太大；但若果沙嶺繼續興建殯葬城嘅話，當地交通配套就未必跟得上喇。

被問到沙嶺嘅地盤應該點處理，劉就話考慮到社會發展嘅形勢，應該將地盤轉為興建商住、醫療、教育等設施，強調話政府依家調整都嚟得切，畢竟目前只不過做緊平整土地工程。佢又指出沙嶺比較接近羅湖口岸，而港府開始投入資源、重視新界北發展，認為有空間就要改善思維，建議配合羅湖一同發展。

事實上，喺早前嘅行政長官問答大會上，已經有多位議員炮轟政府喺三個口岸嘅中心點興建「北區殯葬城」，係政府發展規劃上嘅嚴重失誤，希望暫緩項目同埋重新檢視。之不過，政府當時就將問題歸咎於歷史發展，話市民希望將骨灰龕等唔受歡迎嘅嘢安置喺偏遠地區，當時嘅政府冇水晶球，預示唔到發展政策，政府唔係特登咁做喎。劉國勳要求調整規劃嘅主張，到底政府係會重新審視，還是繼續強推沙嶺殯葬城，咁就無從得知喇。