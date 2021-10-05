土瓜灣公務員樓業主不滿收購方案　要求與政府直接對話

市建局去年公布啟動2個公務員合作社重建項目，分別是土瓜灣靠背壟道/浙江街發展項目，以及馬頭圍盛德街/馬頭涌道發展項目。不過，有關注組認為，現時市建局要求全部合作社要先解散才收購重建，會令賠償金額較低，建議應將合作社作為單一業主列入收購對象之一，以及提倡賠償金額毋須扣減補地價金額，又指出市建局要求受影響居民支付評估土地補價的行政費是不合理。關注組今日(5日)表示，由於與發展局溝通後未獲得滿意答覆，故要求於11月以前與政府直接對話表達訴求，並到政府總部遞交請願信。

靠美合作社關注組認為，市建局於收購發展一事上未有設身處地為居民着想，剝削居民權益，令他們將來的生活條件大幅下降。關注組表示，市建局要求合作社解散後才收購，會令收購價降低，認為對居民不公平。又提出幾項要求，包括計算賠償金額時可以不用扣除補地價金額，另外未解散公務員合作社應作為單一業權物業，要求市建局可豁免解散作為先設條件，令收購價更高。

靠美合作社關注組召集人黃敏華亦指出，雖然曾多次致函發展局表達訴求，惟她批評發展局的回覆是問非所答，她指居民並非不肯支持重建，但仍對重建項目有許多不清楚的地方，要求當局出面，以及於11月前正接與林鄭月娥直接對話，表達訴求及協助釐清居民疑問。

靠背壟道/浙江街項目地盤總面積達17.65萬平方呎，提供2,500個單位，當中南面約三分之一樓面面積會預留作興建公營房屋，並會重新規劃部分美善同道及江蘇街，地面設步行街，地下則設購物街，貫通沙中線日後啟用土瓜灣站的2個出入口。