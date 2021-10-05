C朗飛吻畀心打氣　患肌肉萎縮症10歲曼聯小球迷脊椎手術成功

半歲大時確診脊髓性肌肉萎縮症第1型的10歲男童吉吉(Marcus)，因脊椎側彎嚴重，壓住肺部令肺功能變差，急需於上月27日進行風險甚高的脊柱手術，其母親Wenus為鼓勵本身是足球迷的兒子，在社交平台Instagram(IG)上發貼文，冀聯絡到吉吉的偶像、有慈善球王之稱的「C朗」基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo)為其打氣，而奇迹真的發生了，C朗在3天前在該則貼文下方留下心心及飛吻的表情符號，並獲得大批網民畀Like！Wenus對此表示自己和吉吉都好感動，並希望吉吉知道人生是充滿希望的，不要放棄。

吉吉母親Wenus於手術翌日，即上月28日再發文表示，吉吉終於順利完成手術，並心痛地稱「我只知過程中他(吉吉)流了1,400ml(毫升)血，要輸血」，其後需留在深切治療部(ICU)。但Wenus今日(5日)向傳媒透露，吉吉在手術後已感到呼吸順暢，並在昨日(4日)離開ICU，轉往外科病房，更可以「甩喉」毋須24小時使用呼吸機，又形容兒子「真的很厲害和堅強，連ICU的醫生也說估不到他(吉吉)可以咁叻仔，不過始終傷口好大和深，他現在還需觀察傷口及康復情況」。

對於C朗的回覆，Wenus表示自己和吉吉都好感動，並指早前雖然知道希望渺茫，但仍想嘗試完成兒子的心願，想不到奇迹竟真的發生，希望吉吉知道人生是充滿希望的，不要放棄，又稱有向吉吉講「你睇吓，C朗個IG有3.5億人like佢，佢都睇到你個post真係好犀利」。

Wenus早前因在友人協助下去信曼聯，最終獲曼聯領隊蘇斯克查回信鼓勵。吉吉其後亦有拍攝一段影片致謝，片中可見吉吉雖未能流利說話，但仍十分興奮，期間亦有祝福曼聯在賽事奪得佳績。片段更獲得大批網民留言為吉吉打氣，更不斷以留言提及C朗的IG帳號，想不到最終竟獲得慈善球王的回覆。