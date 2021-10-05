巴西產急凍龍蝦再被驗出含超標二氧化硫　食安令停售

食用有問題的龍蝦或可導致氣喘、頭痛或惡心。

一款產自巴西的預先包裝急凍龍蝦樣本，再次被驗出防腐劑二氧化硫含量超標約2.9倍，而樣本的食物標籤亦未有標明添加劑的類別及其名稱，違反食物標籤規例。食環署食物安全中心今日(5日)表示，已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架，分銷商「Widetex Food Ltd」亦已按指示進行回收，中心亦正追查有關產品的來源。

涉事產品屬巴西品牌「Royal Banquet」的「Frozen Raw Caribbean Spiny Lobster Tail」，每包含有一隻龍蝦、淨重14至16安士。該款產品早前已被驗出含有超標的二氧化硫。食安中心跟進1宗相關事件時，從銅鑼灣1間超級市場抽取相關龍蝦樣本作檢測。結果顯示，樣本含百萬分之390的二氧化硫，超出法例標準的百萬分之100，且該樣本的標籤亦未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。

二氧化硫是一種防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或惡心等徵狀。

在食物內使用防腐劑須遵照《食物內防腐劑規例》中的規定。而根據《食物及藥物(成分組合及標籤)規例》規定，在本港出售的預先包裝食物，如含有超過百萬分之10的亞硫酸鹽，有關的亞硫酸鹽的作用類別及其名稱須在配料表中指明，違者一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁6個月。