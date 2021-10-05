流浮山狗場發現3具狗屍　警暫列殘酷對待動物案處理

元朗流浮山一個聲稱拯救遺棄寵物的狗場，近日被揭發不當處理狗隻屍體，過去10年來埋葬逾百具狗屍於附近的紅樹林，警方今年8月曾到場調查，亦檢獲3具狗隻屍體，並發現5隻健康狀況欠佳的狗隻，已將案件暫列作「殘酷對待動物」處理，暫未有人被捕。

據悉，該狗場於2006年成立，2011年遷到流浮山上白泥，現時約有400隻狗。有狗場前董事向傳媒指，該狗場為非牟利團體，獲政府發出慈善團體牌照，可接受大眾捐款，去年獲得的捐款達275萬港元；惟狗隻未有獲善待，部分死的狗隻更被埋葬於附近的紅樹林，相信達百隻。

警方今年8月5日曾到涉視狗場視察，確實檢獲3具狗屍及5隻健康狀況欠佳的狗隻,並將情況通知漁護署，同時將該5隻狗交由動物福利機構治療。

根據《公眾潔淨及防止妨擾規例》（第 132BK 章）第10條規定，除非獲公職人員同意，任何人如無合法權限或合理辯解，不得將任何屍體或屠體，或屍體或屠體的任何部分，放置在任何街道、公眾地方、任何建築物的公用部分、任何水道、溪澗、渠道、溝渠、水塘或香港水域等任何政府財產，違例者最高可處罰款2.5萬港元及監禁6個月。

近年多宗慘不忍睹的殘酷對待動物案件發生，惟檢控率卻偏低，反映本港動物權益保障嚴重不足。東方深入探討流浪貓狗問題後，向政府獻上「貓狗善終園」藍圖，為流浪貓狗提供生養死葬一條龍服務，惟政府以長期在庇護所飼養流浪動物的做法不理想等理由拒絕接納藍圖建議。有議員炮轟政府過於官僚，只以舊思維考慮政策，認為當局若發現有可改善地方，有責任以行政手段處理，而非抹殺如此好的構思。