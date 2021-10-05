青年針後副作用風險較高　專家：改打一針後心肌炎新症減少

港府今年6月把內地及德國研發的復必泰疫苗接種年齡下降至12歲後，不少針後出現心肌及心包炎個案，絕大部分在打第2針後發生。香港大學藥理及藥劑學系教授黃志基今（5日）表示，青少年或因免疫系統較活躍，針後副作用的風險較成人及長者高；而本港改為打1針後，青少年針後出現心肌炎的新症有所減少，但強調措施「啱啱先開始」，有關數據不足，難以肯定其成效。

黃志基在一個講座指出，研究顯示，青少年接種新冠疫苗後，出現副作用的風險較高；而接種第二劑疫苗後，出現急性心肌炎的風險，較只打1針的青年更高出6倍。他續指，由於目前本港數據不足，難以斷定其原因，估計青少年或因免疫系統較活躍，令副作用出現機率較大。

對於青少年只打1劑復必泰，他認為，暫時打1針會較好，但因有關措施實施不久，「要等等先知（成效）」。不過，如果有青少年打算到染疫風險較高的外國升學或生活，例如到每日錄得上萬宗確診個案的英國，風險與效益的「計法就唔同」，認為打2劑疫苗，「盡快畀保護會更好」。

對於內地已容許青少年接種由內地研發的科興疫苗，他認為，雖然「唔似會有好多副作用」，但始終有關副作用及有效性的數據不足，本港難以倣效，認為藥廠應更積極公布數據。