食環署及警方聯合打擊阻路擺賣　36人收告票

食環署及警方採取聯合行動，打擊店鋪負責人和其他持份者在公眾地方或馬路擺賣貨物。

就店舖霸佔公眾地方經營、影響道路安全一事，食物環境衞生署與警方過去一個多星期採取聯合行動，在九龍城、觀塘和荃灣打擊店鋪負責人和其他持份者，6次聯合行動中，向26名涉嫌在公眾地方造成阻礙的人士發出定額罰款通知書，並向6名違反《簡易程序治罪條例》4A條（第228章）的人士及4名妨礙清潔工作人士提出票控。並合共移走超過5.7公噸放在馬路上的貨品及清理近18公噸垃圾。

食環署及警方巡查的地方包括荃灣楊屋道街巿一帶、九龍城土瓜灣街巿一帶及觀塘瑞和街一帶。除向相關人士發出告票外，食環署亦就公眾地方潔淨罪行向14人發出定額罰款通知書；及就有人在公眾地方無牌販賣提出2宗檢控。兩個部門合共移走超過5.7公噸放在馬路上的貨品及清理近18公噸垃圾。

在聯合行動中，警方也有採取執法行動，包括針對在公眾地方造成阻礙發出定額罰款通知書。發言人表示：「為更有效處理有關店鋪非法擴大經營範圍和阻塞通道問題，除加強檢控違例者外，食環署與警方在上月底至本月初於上述三區展開試驗計劃，警方會運用其清除阻礙物的法定權力，而食環署會安排清除放置在馬路或公共地方的阻礙物（包括貨物）。兩個部門共同合作處理店鋪違例擴展營業範圍所產生的問題。」