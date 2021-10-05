今增7宗輸入病例　包括3名外傭　全部已接種疫苗

新冠肺炎疫情未平，衞生署衞生防護中心公布，本港今日(5日)新增7宗輸入個案，涉及3男4女，年齡介乎19至46歲，全部已接種疫苗，包括3名外傭，本港累計12,238宗確診，另有少於5宗初步個案。淺水灣南灣道61號華景園1座早前被納入強檢，中心提醒指明人士須檢測。

新確診的3名女外傭，涉及1名24歲女子(個案編號：12238)，她於上周一(9月27日)乘坐「CX906」航班從菲律賓入境，抵港後入住竹篙灣檢疫中心檢疫，期間被驗出確診。患者曾於7月2日及7月30日在菲律賓接種2劑由內地及德國共同研發的復必泰疫苗。

1名44歲的女外傭(個案編號：12240)同告染疫，她無出現病徵，上周五(1日)乘坐「PR300」航班從菲律賓抵港，入住荃灣絲麗指定檢疫酒店期間證實確診，她曾於在菲律賓接種2劑復必泰，接種日期為7月19日及8月10日。

另1名確診的外傭則為31歲女子(個案編號：12243)，同樣無出現病徵，患者9月22日乘坐「CX906」航班自菲律賓入境，於竹篙灣中心被驗出確診，患者曾於7月28日在菲律賓接種1劑由美國研發的強生疫苗。

至於自巴基斯坦抵港的46歲女子(個案編號：12237)，本周日(3日)乘坐「EK384」航班從巴國抵港，同日發病。患者曾於5月18日及7月25日在當地接種2劑由英國研發的阿斯利康疫苗。 1名19歲男子(個案編號：12239)為無病徵患者，他上周五乘坐「EK384」航班從印度抵港，他入住葵涌香港荃灣帝盛酒店檢疫期間確診，患者亦曾於於6月9日及7月17日在印度接種2劑由當地生產的Covishield疫苗。

1名40歲男子(個案編號：12241)亦為無病徵患者，他自9月21日乘坐「QR818」航班從肯亞抵港，及後在尖沙咀華美達華麗酒店檢疫，他亦曾在5月20日及6月22日在巴基斯坦接種2劑由內地研發的科興疫苗：另1名40歲男患者(個案編號：12242)則同樣於9月21日乘坐「QR818」航班入境，患者自埃及抵港後，上周五於北角華美達盛景酒店檢疫期間發病，曾於6月18日及7月19日在印度接種2劑阿斯利康疫苗。