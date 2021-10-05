中環碼頭街頭表演造滋擾　政府採取一系列措施打擊

噪音滋擾難忍耐！政府今日(5日)表示，接獲不少市民投訴，指在中環碼頭近香港摩天輪一帶，有很多街頭表演者配備揚聲器，以極大聲浪演唱，對途人造成嚴重滋擾，而表演器材亦佔用公眾地方，令途人受阻。當局指，中西區撲滅罪行委員會與中環及半山分區委員會代表，在今晚到中環碼頭一帶視察情況，發現政府採取一系列打擊措施後，有關情況得以改善。

政府又指，在新冠肺炎疫情期間，觀眾駐足圍觀表演亦會增加病毒在社區傳播風險，並呼籲有關人士，除非得到許可，切勿在公眾地方使用揚聲器演唱，以免對途人造成滋擾及阻塞通道。

中西區地區管理委員會上月於中環碼頭一帶張貼告示及懸掛橫額，要求街頭表演者不得使用任何揚聲器材，地管會亦持續派員進行多次實地視察，並向違規表演者發出警告信。本月開始更聘請保安員於中環碼頭一帶巡查，要求違規表演者停止滋擾行為。警方亦加強日常巡邏，若發現違規情況，會採取執法行動。