中六畢業投身科技發展　創業疫市獲利　斥港府支援片面

青年困境近年愈見嚴峻，除了以往的難上樓外，近年疫情令本港經濟元氣大傷，青年人離開校園投身職場較以往更加困難。有青年不想墨守成規，決心創業，成立科技顧問技術公司，疫情下更逆市獲利，惟指政府對創科行業、青年創業的支援片面，未有針對性的幫助。有協助企業參與「大灣區青年就業計劃」的政黨副主席批評，港府未有盡用大灣區的優勢，視野狹窄，只會造成人才外流、香港未有受益的困局。

科技顧問技術公司聯合始創人、現年25歲的王梓銘，於中六畢業後毅然投身創業路，即使於疫情下遇上不少企業需要轉型的機遇，獲利近700萬元，惟他批評，政府對商界支援多，對創科行業、青年創業的支援卻很片面，由開始至今都只有數碼港、科學園，以現金加場地作援助，但直言相關措施欠缺持續性，亦眼見有不少人獲取資金、場地後白費數年光陰，最後都是要重新投入職場成為「打工仔」。

他直言創業青年更渴望得到政府的培訓協助，例如管理、融資等，又以自身經驗分享，曾參加不少政府牽頭，與內地交流的創業、創科計劃，一心打算學習技術、擴闊視野，惟結果感覺當局規劃不足、孤立無援。他指內地創科發展迅速，建議港府日後多舉辦交流活動，並更主動作規劃、與接頭企業多作溝通以了解情況。

「大灣區青年就業計劃」被批評配對成功率低，政黨副主席黃俊瑯以其經驗批評，計劃未有就參加者的生活進行協作，亦將大部分責任轉嫁企業，包括隔離時的所有開支令中小企難以承擔。他建議，港府應改變視野，「人才不應外流，計劃不應是單方向推人走，而是學習完可回香港應用」，如繼續推行相應計劃，要重新審視支援及配套。