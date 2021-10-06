地產商推辦公室智能減廢　中央分類回收　電子磅即睇數據

潮流興智能，辦公室也能智能減廢。有地產發展商推行辦公室智能減廢先導計劃，樓層只在指定地點設有收集垃圾的中央分類回收點，每個回收桶底部均設置電子磅，可實時收集數據，計算及分析廢物棄置和資源回收量，以監察辦公室減廢及回收進度，並有不同參加隊伍的數據，以鼓勵辦公室用家環保減廢。準備振翅藍天的大灣區航空已參加了該計劃。

該項智能減廢先導計劃由太古地產舉辦，7月正式展開，為期6個月，參與團隊包括集團旗下香港7幢辦公樓的10個租戶，例如波士頓諮詢公司、安睿順德倫國際律師事務所、大灣區航空等，另有5支是太古地產的辦公室團隊，合共3,400人。

該集團董事及高級顧問郝唐惠莉表示，減廢不但環保，還可慳錢，旗下發展項目逾90%廢物來自租戶和樓宇使用者，數年前他們曾為旗下商場的食肆量度垃圾重量，「一間細細嘅食肆，如果唔積極減廢，每個月要畀多3萬蚊(垃圾徵費)」，該集團希望透過計劃鼓勵租戶為將來的垃圾徵費做好準備。

亞特拉斯航空及美國博立航空是參與計劃的隊伍，其位於東涌的辦公室有逾80名職員，在8月份的人均最少垃圾量排第2名。環境、社會和企業管治項目專員李可兒表示，計劃開始後，參加員工反應正面及積極，「會問呢個（膠）可唔可以回收，要點樣處理﹖」，認為計劃有助各人丟垃圾前「三思而後行」。