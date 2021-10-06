外判工雖獲加薪　惟食環署東九地區合約已截標　防蟲隊員工難受惠

本港蟲鼠問題一向嚴重，港府依賴食環署在各區的外判清潔工及防治蟲鼠隊來進行滅蟲、除草工作，惟外判制一向是「價低者得」，令不少基層勞工慘被壓榨。有見及此，政府在兩年前起決定提升勞工薪酬，但早前有消息指，九龍東有地區的外判服務早前已截標，令該合約下的蟲鼠隊員未能受惠，同一個職位薪酬可能相差數千元。

2019年4月起，政府決定提升服務合約下承辦商非技術僱員的待遇和勞工保障 ，包括將工資水平的分數，增至在技術評分中不少於25%的比重，令不少基層勞工薪酬得以提升，然而有地區的標書在調整前已截標未能受惠。

東九龍防治蟲鼠隊外判工友蓮姐(化名)指，工作吃力不討好，不單要日曬雨淋，而且不時要行走山徑，體力勞動大，但工資不高，一個普通工友的月薪不足1萬元，流失率自然高。

蓮姐稱，政府對管工、滅蟲員工有一定的技術要求，需要學習蟲害管理及職安建課程，令請人更困難，現職員工要分擔工作，百上加斤。她指現時出現「同工不同酬」的情況，認為不太公平，因為現行合約至明年9月才完結，累計的差額或達萬元，期望政府可考慮在合約完結前把各區員工薪酬「睇齊」。

天主教香港教區勞工牧民中心（九龍）程序幹事何天樂指，截至去年12月，食環署防治蟲鼠隊外判勞工約有2178人，九龍東約有360人，他指，單在東九龍已有至少10多人流失，在人手短缺下，可能影響社區的衞生環境，期望政府有機制調節，以彌補遺留。