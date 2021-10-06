頑治性抑鬱症可影響腦部功能　噴鼻式抗抑鬱藥可紓緩症狀

抑鬱症是常見都市病，倘曾服用至少兩種、足夠劑量及時間的抗抑鬱藥，但反應不佳，即屬「頑治性抑鬱症」。患者情緒會持續低落、失眠，影響日間工作表現及生活，若得不到適切治療，更甚會影響腦部功能。傳統治療該病的口服藥物起效時間長達4至6周，近年醫界研發噴鼻式藥物，即日內恢復腦部傳遞化學物質連結，紓緩抑鬱症狀。

精神科專科醫生麥棨諾指，抑鬱症發病原因與腦部傳遞化學物質有關，血清素、去甲腎上腺素及多巴胺，是負責腦細胞之間的傳遞工作，一旦這些物質之間失衡便會誘發情緒病，抑鬱症尤其常見。

傳統治療抑鬱症有多種口服藥物，例如抗抑鬱藥和鎮靜劑。麥稱，有不少患者即使長時間服用兩種傳統抗抑鬱口服藥，情況都無改善，臨床上稱為頑治性抑鬱症。

麥表示，曾有一名年約30歲、從事保險業的男病人，他家庭有強抑鬱症病史，加上父母親先後去世，令他每當工作時需要處理類似的理賠個案，便再次勾起雙親離世一事。他過去6年來持續失眠，一直服用高劑量的抗抑鬱藥及情緒穩定劑，但病情未有明顯改善。

直至去年11月，該男病人轉用噴鼻式抗抑鬱藥物，用藥3次後病情得到改善，開始主動與人說話及分享感受，更可一覺睡到天光。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明解釋，抑鬱症患者的谷氨酸信號錯誤，令負責情緒調節的大腦區域出現突觸連接受損，而新藥便對準谷氨酸鹽，可恢復腦部連結，紓緩抑鬱症狀。

崔指，有臨床研究顯示，患者使用噴鼻式配合口服抗抑鬱藥，比較使用口服抗抑鬱藥和安慰劑的復發風險下降逾50%，但新藥需要在醫院或診所內使用，患者每次完成療程都要休息約2小時，而且不能駕駛。