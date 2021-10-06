東方日報A2：組港版發改委　拆局統籌建屋

香港土地供應不足，房屋嚴重短缺，多年未能紓解。本屆政府今日公布任內最後一份《施政報告》，特首林鄭月娥昨早在行政會議召開前展示今年施政報告封面，主題是迎來新局面及新機遇。她指施政報告會聚焦未來，把握機遇，特別是市民關心的房屋和土地供應問題。外界預料施政報告將成為香港回歸以來，對土地房策上動刀做大手術，當中包括討論多時的新界北發展、祖堂地鬆綁及私人協同發展，更考慮由洪水橋興建跨境鐵路系統接駁深圳前海等。有消息指政府建議開設港版發改委，研究重要政策。

有消息指政府建議開設新的智囊架構，會直接向特首提供發展方向，功能類似內地發改委、港府前中央政策組，以及特首辦高級特別助理的功能，該部門亦可能是為十四五規劃而設立，將研究如何在國家規劃中抓緊香港發展機遇。

林鄭形容施政報告的封面「無乜驚喜」，因顏色與往年一樣都是天藍色，篇幅和去年亦相若，預計要宣讀兩個多小時。她指政府就施政報告舉行40場諮詢會，與共3,500個、不同界別的人士接觸，同時亦收到3,800份意見書，明白市民非常關心房屋和土地供應。她又指施政報告會聚焦未來，以及融入國家發展大局，亦要解決房屋問題。

在香港未來發展機遇方面，林鄭指自《港區國安法》和完善選舉制度實施後，香港環境變得穩定，更需要為香港謀劃未來，希望能為香港帶來新景象，而香港機遇則更多，將在粵港澳繼續扮演重要角色，希望未來能把握發展機會。她又提到，由於早前已經公布其他紓困措施，故報告中不會再有篇幅談及疫情下的支援，日後如有需要，各司局長會提出有關措施。

房屋是香港的深層次矛盾，導致民怨沸騰。政府表明施政報告會着力解決房屋和土地供應問題，有消息指為配合內地發展，新界北發展將成為施政報告的焦點，有傳政府有意打破傳統以數個新發展區進行的規劃布局，改為以整體方式全面規劃新界北用地，整體發展範圍可達8,100公頃，以興建公營房屋為主導下，住宅單位供應量可達40萬至50萬伙，可供超過100萬人入住。

政府亦會重新打造區內交通基建設施，包括興建北環綫，以及在洪水橋興建鐵路系統接駁深圳前海，落成後洪水橋在10分鐘內可直通前海，為前海區域提供更多配套。

另外，有消息指港府將研究修例放寬新界「祖堂地」出售條件，又會落實龍鼓灘填海計劃等。其中祖堂地由新界原居民家族或堂所持有，現時要出售發展必須要全體子孫持份者同意才能出售。據悉，政府將參考現時「強拍條例」，不用所有持份者同意，只要有七成半至八成業權人同意，即可出售祖堂地。

為加快舊區重建步伐，改善高齡大廈的居住環境，早前傳出施政報告將建議修訂「強拍條例」，降低樓齡達50年或以上的舊樓強拍門檻，由現時須集齊80%的業權降至75%，甚至70%，然而被問及是否修訂降低強拍門檻時，相關官員沒有正面回應。

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