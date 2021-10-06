公屋上樓無期　屈居劏房住戶望港府建組合屋安置

港府今日發表《施政報告》，預料房屋政策將是報告重點。市民上樓難，愈來愈多人被迫租住劏房，現年60歲的殘疾人士強哥月花4500港元租住太子一間80平方呎的劏房，雙人床外只有狹小空間，租金連同水電費佔月入一半。已輪候公屋5年多的他只望盡快上樓，希望政府善用土地，興建「組合屋」作過渡性房屋，安置他們。

強哥與太太3年前開始租住現時的劏房單位，每月租金連水電費已達5500港元，生活開支依賴太太約11,000港元工作收入及自己約2000港元的傷殘津貼。他指上次續約時爭取減租不果，業主已跟他說「不加租，你已經偷笑。」但他坦言今次沒有這麼「幸運」，估計業主會趁劏房租務管制立法前大幅加租，「若加租300港元內會無奈接受」，並只能夠向其他支出埋手，限制每天只能花100港元。

強哥夫婦租住的劏房，只在靠近廚廁位置有一個單邊窗，而且窗戶對着後巷，時常有蟲鼠入屋，近日更有數條毒蜈蚣登門，令他們大為緊張。除了面對環境惡劣之苦，更現身心問題。從事美容業的太太疫下工作量大減，更曾「手停口停」。兩人終日在狹窄空間相處，擠迫環境使兩人變得心浮氣躁，常因小事對罵，「連開爐煲水都嘈」，令兩人關係繃緊。

兩人5年前已申請公屋，但至今仍未上樓。他指，雖然當局數據是平均輪候5.8年上樓，但他身邊的人都需要8至9年才獲安置，故認為今年能上樓的機會渺茫。仍然待業的強哥希望政府，在施政報告中善用閒置土地，興建組合社會房屋，解市民燃眉之急，並且立法將劏房加租幅度與通脹掛鈎。