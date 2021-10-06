大埔科城路用地招標　建第2個自動泊車系統

政府今（6日）就一幅位於大埔科城路的政府短期租約用地（短期租約第STTTP0007號）進行公開招標，以安裝自動泊車系統，該用地將提供不少於240個車位，當中提供不少於50個自動泊車系統車位。租約先定為5年固定租期，其後按半年續租。

政府正推展自動泊車系統項目增加泊車位供應，位於大埔白石角的短期租約用地是第二個選址以作安裝自動泊車系統；位於荃灣海盛路短期租約用地的首個自動泊車系統項目預計在今年第四季正式投入服務。

根據租約條款，中標者須於租約生效日期起12個月內架設、興建及安裝拼圖型自動泊車系統，以在該用地須提供的不少於240個車位當中提供不少於50個自動泊車系統車位。

投標者可到北角政府合署、西九龍政府合署及大埔政府合署索取投標文件。政府提醒，意投標者務須留意所有於此項目短期租約第STTTP0007號招標文件的招標公告及租賃協議中規定的所有要求。

投標者必須於下月19日中午12時前，把投標書放入香港金鐘道66號金鐘道政府合署低座5樓503室的「工務投標箱」內。