馬宣立批性罪行法例不合時宜　對性侵犯受害者保障不足

本港對性侵犯受害者的保障不足，為人詬病。多年來關注受性暴力受害者權益的香港大學李嘉誠醫學院首席臨床講師馬宣立醫生指，目前除未能對相關受害人提供適切的心理輔導及支援外，部分性罪行法例亦不合時宜，惟改革性罪行相關法例阻力甚大，研究10多年都未曾修例。他冀各部門能緊密合作，設24小時一站式性侵危機服務中心，為受害人提供一條龍式支援。

馬宣立指出，作為法醫，要為相關受害人進行活體取證及紀錄傷痕，惟事後避孕、性病檢查及心理輔導等支援，則需轉介至其他醫院部門分科，受害人要再次複述受害經過及面對重複的檢查，帶來心理傷害。因此，他希望設立24小時一站式性侵危機服務中心，規範化保護及支援性侵受害者的服務，包括即時及事後醫療支援、心理輔導、報案及法律支援。

他又直言，香港對性暴力受害人保障不足，部分性罪行法例亦不合時宜，「在某些國家，即使受害人報警，也不一定要作刑事起訴。受害者和施暴者可以進行談判，受害者可要求施暴者承認責任、道歉或賠償醫療費」。他於是借鏡英國例子，與志同道合人士成立本地志願組織「風雨蘭」，為性暴力受害者提供支援，強調「受害者要走出來求助。是否循法律上追究，是另一個問題」。

惟他坦言，改革性罪行相關法例阻力甚大，「即使法律改革委員會研究10多年，曾發表3份諮詢文件，政府至今仍未修改一條法例，跟進工作進度非常緩慢，似乎不太重視」。