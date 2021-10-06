港府擬落實新選舉制度　加強《憲法》及《基本法》教育

今年3月全國人民代表大會通過完善特區選舉制度的決定和全國人大常委會於3月30日通過經修訂的《基本法》附件一和附件二。港府今日(6日)表示，將在立法會的配合下全力以赴推進貫徹落實新選舉制度的有關工作，並按時完成本地立法、相關選民登記等步驟，完善選舉制度後首場選舉，即選舉委員會界別分組一般選舉已在9月19日順利舉行。鑑於新冠疫情關係，局方亦正積極研究如何讓在內地的香港選民在12月立法會選舉可行使投票權的方案。

政制及內地事務局會與選舉管理委員會緊密合作，確保其他兩場選舉，即第7屆立法會選舉和第6屆行政長官選舉，依法在公平、公開和誠實的情況下進行，全面落實「愛國者治港」，並總結經驗，完善投票安排及推動各項優化措施。

為加強《憲法》和《基本法》教育，港府表示會依照《憲法》和《基本法》辦事，基本法推廣督導委員會會繼續以多元的手法推動《基本法》公眾宣傳和教育，而律政司司長正計劃在明年4月舉辦有關《基本法》的會議，並出版名為《〈基本法〉：起草資料選材及重要案例》的刊物。

在學校教育層面，取代通識教育科的公民與社會發展科於本學年從中學4年級開始推行，3個主題之一就是「『一國兩制』下的香港」。為讓教授公民與社會發展科的老師更好掌握行政長官在「一國兩制」下的憲制地位和職權，港府已向教育局局長提議，由特首現身說法，為有興趣的老師上一堂課。

公眾教育方面，政府認為需要有更多渠道，香港電台作為公共廣播機構應當積極參與推廣《憲法》和《基本法》的工作，以履行《香港電台約章》中港台所肩負的公共目的及使命，包括增加巿民對「一國兩制」在香港實施情況的認識和培養巿民對公民及國民身份認同，政府已就此對廣播處長提出明確要求。