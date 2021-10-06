河套區港深創科園佔地不足　擬落馬洲覓地構建新田科技城

行政長官林鄭月娥表示，香港近年在創新科技有一定成果，而在「再工業化」策略下，發展以新技術及智能生產為基礎的先進製造業亦大有可為，但土地不足仍將窒礙發展。雖然正在興建的河套地區港深創科園佔地87公頃，規劃的總樓面面積已大概等於3個位於白石角的香港科學園，但與深圳河北岸面積超過300公頃的深圳科創園區比較，則相形見絀。《發展策略》提出善用落馬洲管制站遷往深圳新皇崗口岸後，騰出的土地和毗鄰的部分魚塘和鄉郊土地，加上新田╱落馬洲發展樞紐內原有用地規劃，將增加合共約150公頃土地作創科用途，以構建新田科技城，發揮更具規模效益的科技產業羣聚效應。

她又指，前海擴區方案以打造具全球競爭力的營商環境為目標，將為香港專業服務帶來大量機遇。《發展策略》建議可藉此契機提升洪水橋╱厦村為新界北現代服務業中心，並在與前海隔灣呼應的流浮山建設具規模、地標性的創科設施，為北部都會區提供大量就業機會。為達致職住平衡，《發展策略》建議制訂明確政策及行政指引，盡量把「無地域限制、帶動就業機會」的政府設施及寫字樓遷往北部都會區。

她重申，北部都會區擁有豐富多樣的生態環境，西面有屬《拉姆薩爾公約》指定的國際重要濕地，中部有大面積的魚塘，而東面則有擬議的紅花嶺郊野公園、海岸公園及世界級的地質公園。《發展策略》提出須制訂及實施積極保育政策，通過政府逐步收回數百公頃私人擁有的濕地和魚塘，優化管理，提升包括米埔內后海灣拉姆薩爾濕地共約2,000公頃保育用地的生態功能，加強保育香港的濕地，亦為北部都會區締造優質生活環境。