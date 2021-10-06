政府擬提升本港航運海運實力　反哺貿易刺激經濟

去年香港商品貿易總值全球排名上升至第6，受惠內地供應鏈穩定，商品貿易總額由去年第4季開始反彈，今年首8個月合計，商品貿易總額更高達65,099億港元，為有史以來新高。為提升本港航運中心地位，政府今日(6日)表示，香港港口既要保持效率高、連繫性強和覆蓋面廣的優勢，亦須推動航運和港口業更廣泛於業務流程和運作上應用數碼科技，建設「智慧港口」。政府會與業界合作研究推動「智慧港口」發展的具體方案。物流方面，會加快推動大灣區物流信息的互聯互通，完善多式聯運；並發展高增值物流，鼓勵物流業界進一步應用科技，提高生產力。

高增值海運商業服務是另一個重點發展方向，包括船舶註冊、融資及管理、海事保險、海事法律及仲裁等。港府擬引入稅務優惠，吸引航運業界人士在港設立業務；政府亦會擴大海事處轄下香港船舶註冊處在海外的辦事處，除倫敦、上海、新加坡和悉尼外，在三藩市、東京和多倫多成立辦事處，為在香港註冊的船隻提供更多支援。

跨境陸路交通方面，廣深港高速鐵路香港段、港珠澳大橋(大橋)和蓮塘/香園圍口岸3項重大跨境基建於過去數年相繼落成，有助香港融入大灣區「一小時生活圈」，促進大灣區基礎建設互聯互通。港深政府已成立「推動港深跨界軌道基礎設施建設專班」，共同構建「軌道上的大灣區」。

會議展覽業(會展業)亦是香港作為國際貿易中心的重要一環。為應對疫情衝擊，政府正透過總額超過10億港元的「會議展覽業資助計劃」，為會展業注入動力。政府會進一步延長計劃的有效期至明年底，並會優化計劃細節，為業界提供即時及更到位的支援。長遠而言，政府會繼續擴建會展設施，包括把灣仔北3座政府大樓及港灣消防局用地重建為會展設施、酒店和甲級寫字樓，以及擴建亞洲國際博覽館，以鞏固和提升香港作為國際會展樞紐的地位。

粵港兩地政府正全力推進「大橋港車北上不設配額計劃」，待疫情受控和免檢疫「通關」逐步實施後，可讓合資格香港私家車經大橋往來香港與廣東省而無須事先取得常規配額。粵港兩地政府亦同意計劃可稍後伸延至另一個陸路口岸。

另外，政府亦銳意提升香港與東南亞國家聯盟(東盟)的商貿投資關係，正爭取盡早加入「區域全面經濟伙伴關係協定」(RCEP)。在國家雙循環格局中的內循環，會繼續爭取在《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA) 框架下為香港業界進入內地市場創造更有利條件。