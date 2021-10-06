涉呃10萬維修保用索償　汽車分銷商前經理被廉署起訴

廉政公署今日(6日)落案起訴一名汽車分銷商前助理技術經理，控告他涉嫌詐騙一間汽車製造商維修保用索償共約10萬港元。被告已獲准保釋，以待本周五(8日)在粉嶺裁判法院答辯。

被告51歲梁柏康為合德汽車有限公司前助理技術經理，被控2項串謀詐騙罪名。合德汽車於1970年至2019年期間是德國汽車製造商MAN Truck & Bus SE 產品的香港獨家分銷商，並為合德汽車售出車輛的底盤提供兩年保用服務。如合德汽車為享有保用服務的顧客進行維修，則會向MAN Truck & Bus遞交保用索償申請。

被告案發時是合德汽車技術小組的助理技術經理，該小組負責協助顧客啟用保用服務，其下屬包括一名見習技術員及一名技術主任。控罪指被告於2017年5月1日至2018年1月30日期間，涉嫌分別與上述見習技術員及技術主任串謀詐騙MAN Truck & Bus，在18宗車輛維修保用索償申請中，不誠實和虛假地報稱該等車輛具有效保用服務，從而導致和誘使MAN Truck & Bus就該等索償申請支付共約10萬港元。