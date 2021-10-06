數碼港第5期工程已展開　料4年內增40%面積

今日(6日)出爐的新一份《施政報告》提及今屆政府在推動創科發展上，4年間投放超過1,300億港元，並指目前香港的創科事業生機勃勃，「官產學研」的良性互動亦大幅提升。要保持這良好勢頭，當局銳意建立更完整的創科生態圈，令「再工業化」植根香港，並與深圳以至大灣區的創科發展相輔相成，使創科成為香港新經濟動力，成就《十四五規劃綱要》下的國際創新科技中心。

港府指出，本港創科界另一個標誌性社羣是數碼港，擁有不少科技企業，並培育了5間獨角獸，涵蓋金融科技、智慧生活及數碼娛樂領域。按估計，數碼港每投資1港元便吸引外間投資13港元，而過去3年其初創企業更吸引了超過125億港元投資。至於數碼港第5期工程經已展開，可於4年內增加超過40%總樓面面積。

長遠而言，在《北部都會區發展策略》下建議升格為新界北現代服務業中心的洪水橋/厦村會擴大範圍至流浮山，可考慮在與深圳前海一灣之隔的地方建立規模媲美數碼港的地標性創科設施，而政府正研究加快位於落馬洲河套地區的港深創科園建造工程。

此外，深港科技創新合作區(深港科創合作區)的「一區兩園」工作進度良好。長遠而言，在《發展策略》下，港深創科園與落馬洲/新田一帶地方，將會整合為新田科技城，當中與創科相關的土地估計約有240公頃。新田科技城聯同深圳科創園區組成佔地約540公頃的深港科創合作區，可集港深兩地優勢匯聚海內外人才，勢必成為推動大灣區國際科技創新中心建設的重要引擎。