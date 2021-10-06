港府將預留土地建究設施　助本地大學科研發展

為鞏固香港在基礎研究的領導地位，政府今日(6日)表示，原則上接納港大及中大的建議，為2所大學提供土地作科研用途，分別於薄扶林為港大預留4公頃現屬「綠化地帶」的土地興建深科技研發大樓，並支持中大在中大醫院附近2.5公頃主要為「政府、機構或社區」的土地設立研究設施和擴充中大醫院。同時，政府將改善現有東鐵大學站的公共運輸交匯處和泊車設施，亦會支持理大研究把其用作提供自資專上教育的紅磡灣校舍，進行學術和研究發展。

香港擁有發展為環球科研合作中心的紮實根基，旗艦項目「InnoHK創新香港研發平台」已成功招攬了28所由世界級的大學和科研機構與本地大學合作的研發實驗室。政府表示，這些實驗室和人才會令香港的創科發展更上一層樓，進一步鞏固香港作為環球科研合作中心的地位。

政府的「創科創投基金」以配對形式連同風投基金投資於本地創科初創企業，至今已有11個共同投資夥伴。科技園公司的「科技企業投資基金」及數碼港的「數碼港投資創業基金」已將投資範圍擴大至A輪以後的融資。政府去年已從「未來基金」撥出1成款項，成立「香港增長組合」投資組合，策略性投資於「與香港有關連」的項目。科技園公司亦會成立「大灣區創科快線」，全方位培育初創，以及支援企業「引進來、走出去」，鼓勵更多企業和基金投資者支持香港的創科發展。

另外，政府會持續從基建、人才、資金、技術及科研5大方面推動「再工業化」，令本港產值鏈更完備及經濟更多元。位於將軍澳工業邨的先進製造業中心和元朗工業邨的微電子中心將分別於明年中和2023年完工。業界對這2項設施反應理想，反映不少企業認同高附加值和高技術含量的製造工序和生產線可在香港落戶。有鑑於此，政府已邀請科技園公司開始構思興建第2個先進製造業中心。