古洞南農業園第1期年底陸續完成　幫農場管理現代化

古洞南農業園第1期即將在本年底起分階段完成，將有助推進農場管理現代化。

新冠肺炎疫情重挫香港各行業。政府今日(6日)公布《施政報告》時表示，在漁業方面，現代化的深海網箱養殖是全球海產養殖的趨勢。漁農自然護理署(漁護署)會在這方面的發展繼續履行「促成者」的角色，而政府將更主動協助業界善用「漁業持續發展基金」和「農業持續發展基金」，而即將在本年底起分階段完成的古洞南農業園第1期，將有助推進農場管理現代化。

漁護署亦積極推廣智能溫室科技，並透過發展精準及自動化的水耕生產技術，協助業界提升效率及善用生產空間。當局將繼續為漁農業界引入先進技術及把握機遇，推動可持續發展。

此外，政府未來將繼續推行多項措施，包括繼續深化與大灣區城市合作，建立大灣區旅遊品牌，並透過不同資助及推廣計劃爭取更多盛事及會展活動在港舉行，以鞏固香港作為「一程多站」示範核心區及國際城市旅遊樞紐的地位。

現屆政府過去4年已按2017年公布的《香港旅遊業發展藍圖》推出多項措施及項目，包括成立法定旅遊業監管局；加強推動文化、古蹟、綠色及創意旅遊項目；完成郵輪業發展策略規劃；以及促成不同盛事和會展活動。