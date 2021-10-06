本地房屋不足多年未解決　港府料未來將收回700公頃棕地

香港房屋供應不足，港府歸咎於土地荒，但多年未能解決問題，東方傳媒機構過往不斷向政府獻藍圖，出動大量人力物力找出港九新界多塊未納入發展的棕地、空置工廈及工業邨內的閒置土地，力證香港「大把土地」可供發展。而政府今日(6日)在新一份《施政報告》中表示，當局在多管齊下的土地供應策略下，同步推進多個新界新發展區項目以及東涌東填海工程。對於有意見指政府迴避棕地，也不願意觸碰新界土地利益，但事實是超過一半的棕地已納入多個發展項目內，而過去2年政府引用《收回土地條例》已收回90公頃新界土地作發展，遠較之前5年的20公頃為多。

政府預計未來幾年收回的土地將高達700公頃。同樣是整合和發展新界土地的還有「土地共享先導計劃」，透過善用私營界別的規劃力量，釋放新界私人土地的發展潛力，供以公營房屋為主的發展。發展局正處理的3宗申請，涉及23公頃私人土地和擬議的17,850個單位，70%是公營房屋。為了地盡其用，當局以3個位於茶果嶺、牛池灣和竹園聯合村的市區寮屋重建項目為例，在房協和相關部門的努力下，公營房屋單位數量由原先的6,300個大幅增至8,700個，由2029年起陸續入伙。

另外，為確保10年後有持續土地供應，政府積極推進交椅洲人工島填海工程和新界北多個發展區的相關研究。在近岸填海方面，發展局會審視涉及約220公頃的龍鼓灘填海和約220公頃的屯門西地區規劃，目標是在明年上半年，爭取立法會撥款啟動這項開拓土地的規劃及工程研究，檢視不同的發展選項，以敲定未來路向。政府亦會重啟馬料水填海計劃，主要提供創科用地。此外，透過多項搬遷政府設施往岩洞的項目，預計由2027年起將陸續騰出超過40公頃土地作房屋和其他有利民生用途。

此外，視乎項目的研究結果及假設住用地積比率為4至6.5，持續推進的大型項目及策劃中的項目可望於中、長期提供約40萬至50萬個公、私營房屋單位。加上在《北部都會區發展策略》可供興建16.5萬至18.6萬個房屋單位的新開拓土地，2031至32年後的下一個十至十五年的供應可高達56.5萬至68.6萬個。

政府續表示，香港欠缺土地是一個不能迴避的問題，因為這個估計將主導香港的空間發展策略。而發展局稍後將發表《香港2030+》的最終報告，當中更新了的研究適當反映了國家多項戰略性規劃為香港帶來的機遇、未來經濟及社會發展的需要，以及市民對居住環境的期望。最終的估算顯示，香港由2019至2048年的土地短缺約為3,000公頃。透過成功推動各項新發展區及填海項目，以及推展北部都會區，我們有信心會在中長期找到所欠缺的土地。

另外，為加快土地供應，當局將進一步檢視「綠化地帶」，目前陸續進行改劃的210幅土地中，約30%涉及「綠化地帶」，但只佔香港約1.6萬公頃「綠化地帶」的2%。規劃署將有系統地進行新一輪「綠化地帶」檢討，集中檢視坡道較高和距離已建設地區較遠的用地，預計明年中完成篩選並隨即展開技術研究。至於濕地和濕地緩衝區的發展事宜則會在《北部都會區發展策略》中處理。