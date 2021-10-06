港府同意釋放新界祖堂地　將聯鄉議局成立小組制訂具體建議

為加快土地供應，港府今日(6日)公布，將進一步檢視「綠化地帶」及釋放新界祖堂地。政府在《施政報告》諮詢會上收到不少意見表示應修訂《新界條例》放寬出售祖堂地限制，並提供合理機制處理司理出缺問題。

政府認為新界有不少祖堂地可供發展，同意可考慮修訂《新界條例》，在尊重祖堂傳統和保障祖堂成員合理權益的前提下，務實地處理目前祖堂地難以發展的困局。民政事務局局長將與新界鄉議局成立工作小組，聯同發展局和其他部門，在1年內完成檢討並制訂具體修訂建議。

檢視「綠化地帶」方面，目前陸續進行改劃的210幅土地中，約3成涉及「綠化地帶」，只佔香港約16,000公頃「綠化地帶」的2%。由於不少「綠化地帶」的生態價值較郊野公園低，可進一步檢視「綠化地帶」的發展潛力。規劃署將有系統地進行新一輪「綠化地帶」檢討，集中檢視坡道較高和距離已建設地區較遠的用地，預計明年中完成篩選並隨即展開技術研究。至於濕地和濕地緩衝區的發展事宜則會在《北部都會區發展策略》中處理。

政府亦將延伸補地價標準化至新界土地，由於巿場和業界對以「標準金額」為工廈重建補地價的先導計劃反應正面，至今已有4個重建項目接受以「標準金額」計算的補地價金額。發展局會把「標準金額」補價模式擴展至新發展區「加強版傳統新巿鎮發展模式」下的原址換地申請。發展局和地政總署會制訂計劃詳情，目標是明年首季推出。

另外，現有2項活化工廈措施，包括放寬舊工廈重建地積比率及免收整幢改裝的地契豁免書費用，將會一併延長至2024年10月。至於「土地共享先導計劃」，政府鼓勵有意者可於2023年5月截止申請前提出申請。