港府投放約2400億港元應對氣候變化　加快達致碳中和目標

本港空氣質素一直欠佳，港府去年制訂目標力爭在2050年前達致碳中和。今日（6日）公布的新一份《施政報告》重提該目標，並加強減碳中期目標，力爭在2035年前把香港的碳排放量從2005年的水平減半。環境局將成立新的氣候變化與碳中和辦公室，加強統籌和推動深度減碳工作，並會成立專責的諮詢委員會提供意見，以及推動主要持份者包括青年人積極參與。

本港約三分之二的溫室氣體排放源於發電，其次是運輸界別和廢棄物，分別佔18%和7%。報告指，港府首要改變本地電廠的燃料組合，中期目標是2035年或之前停用煤作日常發電。目前發電燃料組合中，煤所佔比例已減至少於四分之一。電力公司須繼續逐步淘汰燃煤發電機組，並以天然氣及可再生能源等取代燃煤發電。政府亦會大力推動可再生能源發展，透過促進本地項目、區域合作和共同投資等，爭取提升可再生能源在發電燃料中所佔比例。

其餘的減碳目標包括在2050年或之前，商業樓宇用電量較2015年減少3至4成，以及住宅樓宇用電量減少2至3成，希望在2035年或之前能達到以上目標的一半。政府今年初公布的《香港電動車普及化路線圖》提出多項措施，包括在2035年或之前停止新登記燃油及混合動力私家車及安裝充電設施的策略和目標等。

今年初公布的《香港資源循環藍圖2035》將目標減低廢棄物相關的碳排放。氣候變化方面，未來15至20年，政府將投放約2,400億港元，推行各項減緩和適應氣候變化的措施。