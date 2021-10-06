《保護海港條例》實施逾廿年或再檢討　冀增加公共空間

行政長官林鄭月娥表示，港府致力優化維港兩岸海濱，由去年10月到本年底，將一共開放15處海濱場地，把維港海濱進一步延長至25公里，試行的「海濱共享空間」管理模式亦深受歡迎，未來會繼續把開放式管理推展到更多海濱用地，此外會於維港海濱首次引入完全無欄杆的梯級式沿岸設計，讓遊人可臨海而坐，無阻隔地欣賞維港景致。

她指出，不少市民對維港有特別感情，兩岸海濱已成為市民歡迎的公共空間，近日有意見認為應修訂《保護海港條例》，她稱不反對檢視這條實施了超過20年的法例，但認為任何修訂條例的目的應該是為了提升海濱暢達性和增加公共空間，而非為了填海造地供賣地或房屋發展，發展局局長稍後會展開有關討論。

另外，她提到近年騎單車成為熱門戶外活動，政府分別在去年9月和今年7月開放的屯門至馬鞍山段60公里單車徑及荃灣海濱段兩公里單車徑，受市民歡迎，未來繼續推展餘下約20公里由屯門至荃灣的單車徑，以貫通新界東西的單車徑網絡。市區方面，啟德發展區全長13公里的行人及單車共融通道會分階段於2023年起落成。