政府將增撥資源助退役運動員轉型　冀體院新大樓提早至2024落成

港隊在東京奧運會表現卓越，取得1金2銀3銅的有史以來最好成績，全港市民都引以為傲。為進一步支持精英體育發展，港府今日(6日)表示，將加快興建體院新設施大樓，爭取在2024年中完成工程。政府亦會與「香港賽馬會慈善信託基金」共同斥資設立3億港元的特別資助計劃，透過運動科學及運動醫學研究提升運動員在國際賽事中的競爭力。

政府亦會繼續為退役的運動員及殘疾運動員提供支援。2018年推出的「退役運動員轉型計劃」，在本年度就有超過70名退役運動員參加，並受聘於合資格學校和體育機構，以協助推廣體育和發掘具潛質運動員。政府將增撥資源擴展計劃，目標在5年內將參與計劃的退役運動員人數增加1倍至140個名額，預料資金由2018年的數百萬港元，增加至4,000萬港元，而當中的開支主要涉及運動員薪金以及行政費，但薪金每人維持在每月2萬至2.4萬港元左右，短期內不會調整，只會增加名額。至於行政費涉及相對較少費用。

出路方面，有消息指，約80%參與人士於本港中小學任職，推廣體育發展，令體育普及化；另20%則由體育總會聘請，主要負責行政工作等。又指參與計劃的主要是健全運動員，殘疾運動員相對少，但只要願意便可以參與。

港府將研究進一步推展本港體育事業向更專業化和產業化的方向發展。隨着啟德體育園在2023年落成，以及大灣區的發展機遇，將可締造更多體育相關的多元發展，為青年人以至為退役運動員提供就業和發展機會。由民政事務局局長主持的工作小組，會與商界和體育界共同探討如何進一步支持香港體育產業發展，稍後向行政長官提交報告。

全國運動會方面，消息人士指，預料本港未來不會專門為全運會建造新設施，主要簡約，精彩，安全為主，又指希望今年內能夠與各地進行商討，但由於國家體育總局正進行有關全國殘疾運動會等，故未能開始。本港舉辦的項目方面，將會選擇有獎牌，以及多人觀看的競爭力較高的項目。