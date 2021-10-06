政府多管齊下解決醫療人手不足　成立基金推中醫藥發展

本港醫療人手短缺問題日益嚴重，惟本地醫療系統卻面對不少挑戰，包括人口老化、與生活模式相關的疾病與日俱增，以及公眾對醫療服務的期望不斷提高等。為應對挑戰，政府今日(6日)表示，除增加本地醫護人員的培訓學額外，立法會已完成審議相關的修訂條例草案，讓合資格的非本地培訓醫生在香港執業，從而增加本港整體的醫生人手。

政府將繼續多管齊下增加醫療人手，包括持續增加大學教育資助委員會(教資會)資助院校及自資院校的本地醫療培訓學額，以及引入非本地培訓醫療人員，以支援各項醫療服務發展。

為強化本港醫療體系，尤其在基層醫療方面的角色，食物及衞生局會因應現正推行而屬自願性質的「認可醫療專業註冊先導計劃」的經驗，探討為尚未有法定註冊制度的專職醫療人員，如臨床心理學家、言語治療師、營養師等，引入法定註冊制度，保障市民大眾的利益。

當局亦會與各個醫療專業的法定管理局及委員會跟進2017年發表的《醫療人力規劃和專業發展策略檢討》的多項建議，包括修改法例容許免醫生轉介而讓市民選擇直接接受醫療專業服務（如物理治療、職業治療），避免延誤治療。為確保醫療人員的專業水準，當局會向條例下的輔助醫療專業人員，以及護士、牙科醫生，以立法方式推展強制性持續專業進修及/或持續專業發展。

另一方面，政府已確立中醫藥在本港醫療發展的定位，興建中醫醫院及政府中藥檢測中心、提供政府資助門診服務及中西醫協作治療住院服務，以及成立「中醫藥發展基金」等。為促進中醫業界長遠發展，政府會探討賦權中醫師指示病人接受診斷成像檢測(例如X光)及化驗檢查，以梳理病人求診的流程，紓緩公營醫療壓力，並與世界接軌。

政府消息人士表示，有關改動涉及立法工作，料本屆政府只能進行前期工作，立法工作要交予下屆立法會，也無實際推行時間表。