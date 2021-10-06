屯馬綫通車後車站事故頻生　區議員向港鐵請願要求檢查站內結構

港鐵為港人日常生活中經常使用的交通工具，其中屯馬綫終於今年通車。不過，有市民反映屯馬綫車站頻頻出事，出現不同意外，甚至昨日（5日）屯馬綫何文田站早上再出現1號月台玻璃門玻璃爆裂事件，為向港鐵反映問題，有區議員連同各地區社區幹事於今日（6日）到九龍灣港鐵公司向港鐵請願，要求檢查屯馬綫的站內結構安全。

九龍城區議會主席楊永杰今日聯同多名區議員及社區幹事，拉起橫額，上寫「要求即時檢討、改善地鐵站結構安全」，及後向港鐵公司代表提交請願信。

楊永杰表示，屯馬綫通車不足半年，車站卻出現不同意外，包括鑽石山站冧假天花、美孚站月台「炒梯」、顯徑站電梯門割傷人、何文田站電欖損壞等，雖然昨日的何文田站1號月台玻璃門玻璃爆裂事件中，未有人受傷，但多次無故發生意外令市民無法接受。他質疑，港鐵在沙中綫興建時已被揭發偷工減料的醜聞，當中剪短鋼筋、建造內部結構出錯等消息，亦令市民擔憂是否因工程結構早在興建時已經產生問題，導致如今車站內部意外頻生，憂慮當局當時未有及時改正工程結構問題。

楊永杰指出，要求港鐵需即時檢討檢查屯馬綫的站內結構安全，並給予市民合理的交代，保証車站內的結構安全，而在票價方面，港鐵更應就多次意外向全港市民作出一定補償及道歉。