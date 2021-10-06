通關無時間表　港府冀盡快舉行第2次防控對接會議

本港市民坐困疫城近2年，依舊通關無期。行政長官林鄭月娥表示，目前社會繼續盡最大努力穩控疫情，以達致早日恢復跨境人員正常往來，政務司司長在上月率領團隊與內地相關單位進行疫情防控工作對接會議，雙方詳細探討了逐步有序恢復「通關」所涉事宜，以及評估通關以後可能面對的風險，強調雙方會進一步研究細節，爭取盡快舉行第二次對接會議。但她重申，要成功爭取通關，市民接種疫苗是重要一環。

她指，回顧21個月的抗疫工作，堅守「外防輸入、內防反彈」策略，秉持科學態度，成功戰勝先後四波疫情，並從實踐總結經驗，適度調校防疫策略。

政府消息人士表示，食物及衞生局中短期的頭等大事為持續清零及與內地逐步有序恢復免檢疫通關。當局會就內地提出的多項要求進行內部檢討，期望年底前完成。內地也會提出書面建議及來港實地考察。

兩地專家早前進行對接會議，內地提出於檢測密度、外防輸入及康復者出院要求等加強力度，以及加強追蹤能力，包括實名登記的過關碼。當局將就上述要求進行檢討，加強抗疫防疫的力度，與內地盡量看齊。

檢測方面，據了解，為降低疫情的風險，不排除醫護人員等高風險組別，就算完成接種新冠疫苗，也要定期檢測，但頻密程度會比未打針的人低。

外防輸入方面，內地質疑本港的豁免檢疫措施會造成防疫缺口。據悉，本港大部分豁免檢疫人士為來往內地的跨境司機，小部分為外地人士，完全取消有關安排有困難，當局的檢討方向為加強監管，例如審視日程、設立審核隊等。

此外，當局也會檢討康復者的出院要求，參考內地兩次檢測加14天隔醫學監察的做法。據悉，竹篙灣檢疫中心會納入考慮。

至於提升追蹤能力的要求，消息人士指，具體做法尚待決定，未知會否與「安心出行」應用程式互通，以及會否要求全港市民使用。最重要的是令內地信納，有個案出現時會有能力追溯源頭。