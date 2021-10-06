囚權組織「燕子生命」寄信在囚黑暴宣揚抗爭　胡英明快刀封殺

保安局局長鄧炳強早前批評有組織協助在囚人士建立特權和影響力，散播危害國安的種子。為在囚人士提供支援的組織「石牆花」已解散，惟組織「燕子生命」及「解悶工廠」仍提供服務。有資深懲教人員指，上述兩組織經常剪輯一些偏頗的報道及文章，包裝成為解悶資訊包，寄予特定的黑暴犯人，實際上是要繼續宣傳抗爭思想。據知，署長胡英明已作出指示，封殺類似的信件寄入院所，全方位截斷「變種魔爪」伸入院所。

有資深懲教人員透露，現時懲教署各組別前線人員疲於奔命，一方面要壓止黑暴犯人在獄內建立勢力，另一方面亦要抵禦外面勢力從不同渠道企圖與黑暴犯人保持聯繫，延續抗爭意識。雖然612基金及石牆花已經瓦解，其他類似組織亦企圖乘勢崛起取代領導地位，當中以「燕子生命」及「解悶工廠」最為突出。「燕子生命」在網站公開宣傳激進思想及籌款支援獄內手足，而「解悶工廠」亦不斷強調「一日有政治犯，一日都不會倒閉」的理念。

該人員形容，這些組織好似一群披住羊皮的狼，不斷變種，將訊息包裝成解悶讀物，逃避保安組人員封殺。近來同事亦發現一些不涉及黑暴罪行的青少年在囚人士，因被這些讀物吸引，主動聯絡這些組織要求接收這些資訊包。據悉，署長胡英明快刀斬亂麻，指示封殺類似的信件寄入院所，確保在囚人士能在一個安全環境改過自新。

懲教署發言人回覆指，不會就相關事件作出評論。根據法例，署方會搜查及閱讀在囚人士收發的信件，凡內容對院所的保安、秩序及紀律造成威脅的信件，一律依法截留。

去年2月創立的「燕子生命」於上月26日停止更新所有社交媒體，但強調「所有支援工作將如常進行」，包括寄信給「牆內手足」及採購書本。其網頁中設置「手足傳信網上筆友系統」，網頁更附有「煲底見」等文字。該組織亦會挑選網上影片製成謄本，印刷成信件寄予「手足」，公開的謄本可見內容可圈可點。有些信件包含抹黑警隊的內容，亦有信件繪畫了梁天琦的頭像。

「燕子生命」又疑以「請飲咖啡」為名眾籌，可以一次性或每月「請飲咖啡」，辯稱「為免有機會被指控洗黑錢或者籌款，特此聲明所有咖啡錢係用嚟俾我哋團隊自肥飲咖啡，同埋請其他鍾意飲咖啡嘅人飲咖啡」，有此地無銀之感。

「解悶工廠」則成立於2017年9月，由荃灣前區議員岑敖暉和前議員朱凱廸議員助理蔡女士等牽頭，把網文打印成為信件，每周寄給在囚者。