邊緣智商青年涉破壞五星旗　否認控罪受審

一名屬邊緣智商的青年涉嫌於去年10月1日，在北角多處毀壞五星旗，因而被控3項侮辱國旗罪。他否認控罪，案件今天（6日）在東區裁判法院開審。

21歲被告陳立凱被控於2020年10月1日，分別於北角糖水道天橋、英皇道402-404號7-11便利店外、及英皇道395號僑冠大廈A座出口外，公開及故意以毀損的方式侮辱一共9支國旗。

控方今日傳召北角區議員曾卓兒作供，表示當日下午2時許，目睹一名黑衣蒙面男子在英皇道外，用雙手扯下一面五星旗，其後該男子又行到僑冠大廈外，用鎅刀劃破4面五星旗。另一名證人林偉業則供稱，當日早上他偕同兒子乘坐2A號巴士，2人坐在巴士上層左側。當巴士從北角新都城開出後，他透過前方擋風玻璃，看見約30米外的糖水道天橋上，有一名身穿黑色長袖上衣的蒙面男子將一面掛在橋上的五星旗扯下，再扔落橋下。林指當時男子用黑色物品蒙面，形容「包到冚晒」。他在巴士經過糖水道天橋後，隨即打電話報警。

控方今早讀出辯雙方承認事實，透露5名市民當日早上約6時出發到案發的糖水道天橋、英皇道402-404號7-11便利店外、及英皇道395號僑冠大廈A座出口外，插上膠水喉及掛上共36面五星旗，但其中一名市民下午重返現場時，發現有五星旗被人扯下，部分被扔在地上及破損，另有2面五星旗遺失。聆訊下午繼續。