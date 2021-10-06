下年提交取消對沖草案　落實3年內炒1人僱主僅支付3000元

強積金對沖機制一直被指蠶食打工仔累積供款，惟取消對沖一再拖延。施政報告預計在2022-23立法年度提交取消對沖的條例草案，並改善政府資助計劃，令計算資助金額方法更清晰及簡單直接，以協助僱主，特別是中小微企適應政策轉變，估計財政承擔涉及329億港元，與原計劃相若，未來會諮詢勞工顧問委員會、立法會人力事務委員會。

消息人士透露，優化後的政府資助計劃簡化資助金額計算方法，資助金額與僱主專項儲蓄户口結餘脫鈎，可更明確預計須支付的實際金額、訂立50萬港元界線，在界線內首9年僱主就每名僱員所需負擔的遣散費或長期服務金會「封頂」，由第10年起會比超逾50萬港元界線的個案得到更高比例資助。

新方案下，公司1年內遣散費或長服金支出總額不超過50萬港元，若取消對沖首3年內解僱1名員工，需支付3.6萬港元遣散費或長服金，以僱主負擔比率50%計算，理應負擔1.8萬港元，惟首3年「封頂」金額為3,000港元，僱主只需支付3,000港元，其餘3.3萬港元則由政府資助。若遣散費或長服金低於封頂金額，僱主則按負擔比率支付。

接近90%中小微企每年的遣散費或長服金支出應不多於50萬，能夠受惠於界線內較高的資助，讓僱主能逐漸適應政策轉變，並累積專項儲蓄户口存款。

新方案計算方法

•取消後的年份•僱主每年遣散費或長服金總支出不足50萬的負擔金額• 僱主每年遣散費或長服金總支出超過50萬的負擔金額•

•1-3• 50%，上限為＄3,000 •50% •

•4• 55%，上限為＄25,000 •55% •

•5• 60%，上限為＄25,000 •60% •

•6• 65%，上限為＄25,000 •65% •

•7• 70%，上限為＄50,000 •70% •

•8• 75%，上限為$50,000 •75% •

•9• 80%，上限為＄50,000 •80% •

•10• 80% •85% •

•11• 80% •90% •

•12• 85% •95% •

•13• 85% •100% •

•14-19• 90% •100% •

•20-25• 95% •100% •